OSO Nilai Keberpihakan Jadi Kunci Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA - Ketua Umum Partai Hanura, Osman Sapta Odang (OSO) menilai keberpihakan menjadi kunci pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Keberpihakan Jadi Kunci

Menurut OSO, keberpihakan kepada daerah harus diwujudkan melalui upaya nyata dalam mendorong pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Hal itu mencakup peningkatan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan kemandirian daerah.

“Keberpihakan itu adalah bagaimana saudara memberikan kemakmuran, kehidupan, dan peluang kerja bagi masyarakat di daerah,” kata OSO saat membuka Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) anggota DPRD Fraksi Partai Hanura di Kalbar, dikutip Sabtu (2/5/2026).

Dia juga mengingatkan, jabatan sebagai anggota dewan tak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi. "Bukan saudara menikmati kehidupan sebagai anggota DPRD, sementara masyarakat tidak merasakan manfaatnya," cetusnya.

OSO tak ingin partainya dipandang sebelah mata lantaran kinerja kader legislatif tidak maksimal. Karenanya, mantan Wakil Ketua MPR RI itu meminta seluruh anggota memperjuangkan kepentingan rakyat.

Dia mengingatkan, situasi global yang tidak menentu turut berdampak pada kondisi masyarakat. Karena itu, ia meminta seluruh wakil rakyat hadir dengan keberanian dan tindakan nyata.

"Rakyat kita sedang mengalami kesulitan, dalam situasi dunia yang tidak menentu. Hanya dengan keberanian bertindak dan membela kepentingan daerah, saudara akan berarti," ucapnya.

OSO menyebutkan, tanpa keberanian, anggota Dewan berpotensi menjadi bahan ejekan publik. Bahkan, kata dia, citra partai juga akan ikut terdampak.