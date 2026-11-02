Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Konser Andrea Bocelli di Jakarta Ditolak, Pramono: Kami Ikuti Arahan Pusat!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |12:53 WIB
Konser Andrea Bocelli di Jakarta Ditolak, Pramono: Kami Ikuti Arahan Pusat!
Konser Andrea Bocelli di Jakarta Ditolak, Pramono: Kami Ikuti Arahan Pusat!
A
A
A

JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil  menyatakan keberatan atas rencana konser Andrea Bocelli, bertajuk Romanza 30th Anniversary World Tour di Candi Borobudur, Magelang, pada 31 Oktober 2026 dan JiExpo Kemayoran, Jakarta, pada 3 November 2026.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara mengenai sejumlah pihak yang mengkritik rencana konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, 3 November 2026.

Pramono menyampaikan bahwa izin dari kepolisian dan kementerian terkait telah dikeluarkan untuk penyelenggaraan konser di Jakarta.

"Konser Andrea Bocelli ini ada dua kegiatan, yang satu di Borobudur, yang satu di Jakarta. Promotor telah mengantongi izin dan izinnya dari kementerian, dari Kementerian Pariwisata, Kepolisian RI, kemudian Kebudayaan, Imigrasi, dan pengelola venue," ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dalam kesempatan itu, Pramono mengaku dia tidak pernah memberikan pernyataan terkait konser tersebut.

"Saya sendiri terus terang kalau Saudara-saudara perhatikan, saya hampir enggak pernah memberikan statement tentang konser ini, sama sekali enggak pernah," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/11/01/337/3251482//viral-H2z1_large.jpg
Tolak Konser Andrea Bocelli, PA 212: Jangan Hadirkan Pendukung Genosida di Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/13/3251352//andrea_bocelli_gaungkan_perdamaian_dan_misi_100_ribu_sepatu_bagi_anak_palestina-oE62_large.jpg
Konser di Borobudur, Andrea Bocelli Gaungkan Perdamaian dan Misi 100 Ribu Sepatu bagi Anak Palestina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/33/3251324//dira_sugandi_mundur_dari_konser_andrea_bocelli-M2P4_large.jpg
Dira Sugandi Mundur dari Konser Andrea Bocelli, Beri Dukungan untuk Palestina 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/31/33/3251305//gabungan_elemen_masyarakat_sipil_nyatakan_penolakan_konser_andrea_bocelli_di_indonesia-4eWf_large.jpg
Ikuti Jejak MUI, Gabungan Elemen Masyarakat Sipil Tolak Konser Andrea Bocelli di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/30/338/3251225//bus_transjakarta-74qa_large.jpg
Pramono Gratiskan Transportasi Umum bagi Pencari Kerja Mulai 1 Januari 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/28/33/3250726//promotor_pastikan_konser_andrea_boceli_tetap_berjalan-xEI8_large.jpg
Ditolak MUI, Promotor Pastikan Konser Andrea Bocelli Tetap Berjalan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement