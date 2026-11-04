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Ricuh! Habib Bahar Pimpin Penolakan Konser Andrea Bocelli di JIExpo, Massa Bentrok dengan Polisi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Rabu, 04 November 2026 |09:38 WIB
Ricuh! Habib Bahar Pimpin Penolakan Konser Andrea Bocelli di JIExpo, Massa Bentrok dengan Polisi
Habib Bahar Pimpin Penolakan Konser Andrea Bocelli di JIExpo
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JAKARTA — Sekelompok massa membubarkan secara paksa konser penyanyi asal Italia, Andrea Bocelli, di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/11/2026) malam. Hal ini berujung pada bentrokan fisik dengan aparat kepolisian.

Aksi ini dipimpin oleh Habib Bahar bin Smith. Massa Front Persaudaraan Islam ini mulanya berniat menggeruduk masuk ke dalam area JIExpo.

Namun, karena lokasi telah mendapat penjagaan ketat, massa yang gagal merangsek masuk langsung meluapkan kemarahannya dengan menyerang petugas.

Suasana di depan pintu gerbang sempat mencekam selama beberapa jam. Dengan membabi buta, massa melempar aparat menggunakan batu, besi hingga pagar pembatas.

Petugas kepolisian yang awalnya hanya bertahan menggunakan formasi tameng pelindung akhirnya mengambil tindakan tegas untuk memukul mundur kerumunan massa yang terus melemparkan berbagai material berbahaya.

Adapun aksi protes keras ini dilatarbelakangi oleh tudingan bahwa Andrea Bocelli merupakan figur publik yang pro-Israel.

 

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