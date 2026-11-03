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Konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran Ricuh, Massa Bakar Traffic Cone hingga Lempar Petasan ke Aparat

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |21:25 WIB
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran Ricuh, Massa Bakar Traffic Cone hingga Lempar Petasan ke Aparat
Konser Andrea Bocelli di JIExpo Kemayoran Ricuh (foto: dok ist)
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JAKARTA - Konser penyanyi opera asal Italia, Andrea Bocelli, berujung ricuh usai digrudug massa dari elemen persaudaraan muslim yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa (3/11/2026) malam. 

Aksi penolakan itu dilakukan dengan mendatangi lokasi konser untuk mendesak agar pertunjukan Andrea Bocelli dibatalkan. Massa bahkan berupaya menerobos masuk ke kawasan JIExpo Kemayoran untuk memastikan konser batal digelar.

Ratusan orang dari elemen Persaudaraan Muslim tersebut menilai Andrea Bocelli sebagai sosok musisi yang anti-Islam. Penilaian itu didasari dugaan keterlibatan sang penyanyi dalam konser penggalangan dana untuk tentara Israel (IDF). 

Namun, upaya massa memasuki area konser mendapat penghadangan dari aparat keamanan yang berjaga ketat. Situasi tersebut memicu ketegangan antara massa dan petugas hingga berujung bentrokan di lokasi.

 

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