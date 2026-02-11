Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bahar bin Smith Masih Diperiksa Polisi dari Kemarin dan Belum Selesai, Ditahan?

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |16:59 WIB
Bahar bin Smith Masih Diperiksa Polisi dari Kemarin dan Belum Selesai, Ditahan?
Bahar bin Smith Masih Diperiksa Polisi dari Kemarin dan Belum Selesai, Ditahan?
A
A
A

JAKARTA - Bahar bin Smith masih diperiksa di Polres Metro Tangerang Kota dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser. Polisi saat ini memperketat penjagaan untuk mengantisipasi potensi intervensi pada penanganan perkara itu.

"Itu (Bahar bin Smith) masih dalam proses pemeriksaan karena baru datang sore kemarin,’’ ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto,’’ pada wartawan, Rabu (11/2/2026).

‘’Kita masih melihat proses pemeriksaan ini masih bertahap ya, masih berlanjut, jadi kita beri ruang penyidik Polresta Tangerang Kota, termasuk orang yang dalam saat ini dalam proses pemeriksaan," sambungnya.

Menurutnya, saat ini baru Bahar Bin Smith yang diperiksa polisi dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap anggota Banser tersebut. Namun, selain Bahar, polisi telah menetapkan sejumlah tersangka lainnya dalam kasus tersebut.

"Hanya satu yang bersangkutan (Bahar bin Smith diperiksa saat ini), tetapi kan yang lain  sudah ada penetapan tiga orang tersangka sebelumnya," tuturnya.

Budi mengungkap, soal pengetatan penjagaan yang dilakukan di Polres Tangerang Kota saat Bahar bin Smith itu diperiksa, sejatinya merupakan langkah antisipasi yang dilakukan polisi. Pasalnya, polisi tidak ingin ada potensi intervensi dalam penanganan perkara itu.

 

