Sidak Sekolah Rakyat di Bekasi, Babe Haikal: Beri Motivasi kepada Calon Pemimpin Masa Depan

BEKASI - Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan alias Babe Haikal mennyambangi Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) 13 Kota Bekasi, di Jalan HM Joyo Martono Nomor 19, Margahayu, Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat.

Babe Haikal berinteraksi dan makan malam bersama 190 siswa. Ia memberikan motivasi agar para siswa berani bermimpi, memiliki cita-cita, serta mempersiapkan diri menjadi generasi penerus dan calon pemimpin masa depan.

“Saya datang untuk memberikan motivasi kepada anak-anak bahwa mereka adalah orang-orang terpilih dan calon pemimpin masa depan. Karena itu, mereka harus mulai menyesuaikan sikap dan membangun karakter sejak sekarang. Itu yang kami tekankan,” ujar Babe Haikal, dikutip, Rabu (11/11/2026).

“Jika kita ingin anak-anak menjadi generasi harapan masa depan, seperti yang tadi kita lihat, mereka harus memiliki visi yang jelas. Tadi kita sudah melihat sendiri bahwa anak-anak ini memiliki cita-cita yang sangat jelas,”lanjutnya.

Dia juga mengapresiasi semangat para siswa, salah satunya Julianto yang bercita-cita menjadi menteri. Menurut Babe Haikal, visualisasi cita-cita, termasuk melalui bantuan teknologi artificial intelligence (AI), dapat membantu anak-anak membangun keyakinan dan motivasi untuk meraih masa depan.

“Artinya, cita-cita itu harus bisa digenggam karena mereka dapat melihat gambaran masa depannya. Harapan kami, hal seperti ini dapat diterapkan di seluruh Indonesia, kepada seluruh anak Indonesia,” tuturnya.

Saat ini kata dia, terdapat 265 Sekolah Rakyat yang tersebar di 131 kabupaten dan telah memberikan kesempatan pendidikan kepada lebih dari 45 ribu anak. Capaian tersebut perlu terus ditingkatkan dengan dukungan berkelanjutan dari masyarakat dan berbagai pihak.

“Memang jumlah ini belum banyak, tetapi akan terus kita upayakan untuk ditingkatkan. Karena itu, kita membutuhkan dukungan berkelanjutan dari masyarakat,” ungkapnya.

Da juga menyampaikan bahwa edukasi Jaminan Produk Halal dapat diperkenalkan sejak dini kepada siswa Sekolah Rakyat. Edukasi tersebut mencakup pemahaman tentang pentingnya mengonsumsi makanan yang halal, bersih, higienis, dan terjaga kualitasnya.