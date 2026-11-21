Dasco Kandidat Cawapres, Prof Yuddy: Miliki Modal Kuat Kawal Program Pemerintah

JAKARTA – Pengalaman Sufmi Dasco Ahmad selama berkiprah di parlemen dapat menjadi modal penting apabila dipercaya mendampingi Presiden Prabowo Subianto sebagai wakil presiden (wapres). Kemampuan membangun dukungan politik dan memastikan kebijakan pemerintah berjalan menjadi salah satu keunggulan Dasco.

Menurut mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Yuddy Chrisnandi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan merancang program. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan setiap kebijakan mendapatkan dukungan anggaran, regulasi, serta kekuatan politik agar dapat direalisasikan.

“Tantangan terbesar eksekutif bukan menyusun program, tetapi memastikan program didukung anggaran, regulasi, dan politik. Itu keahlian Pak Dasco,” ujar Yuddy dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).

Guru Besar Ekonomi Politik Universitas Nasional itu mencontohkan keterlibatan Dasco dalam proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang ojek online (ojol). Dalam proses tersebut, Dasco dinilai mampu mengoordinasikan sejumlah kementerian hingga kebijakan tersebut dapat diselesaikan.

Yuddy menilai kemampuan serupa juga dibutuhkan untuk mengawal berbagai program prioritas pemerintahan Prabowo, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat. “Program seperti MBG dan Sekolah Rakyat butuh kemampuan seperti itu,” imbuhnya.