Masuk Bursa Cawapres, Yusril Dianggap Berpengalaman sejak Era Soeharto

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra muncul sebagai salah satu figur yang berpotensi mengisi posisi wakil presiden (wapres) menggantikan Gibran Rakabuming Raka. Rekam jejak panjang di pemerintahan, termasuk sejak era Presiden Soeharto, menjadi salah satu modal yang Yusril mendampingi Presiden Prabowo Subianto.

Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, Yusril memiliki pengalaman luas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Bukan hanya di bidang administrasi negara, namun juga dalam jajaran kabinet di sejumlah periode kepemimpinan nasional.

"Menurut saya kalau memang dia (Yusril) pengalaman empirisnya di pemerintahan panjang sekali. Apalagi di sektor administrasi negara, dia pernah di Setneg, menjadi kepala Biro, menjadi apa itu waktu Pak Harto, terus dia menjadi Menteri, pernah Menteri Hukum, sekarang Menko. Jadi, dia sangat senior di pemerintahan itu," kata Hamid dalam keterangannya, Jumat (20/11/2026).

Ia juga menilai Yusril mempunyai karakter yang kuat sebagai seorang negarawan. Selain memiliki kecerdasan intelektual, Yusril dianggap konsisten dalam bersikap, terbuka menyampaikan pendapat, serta mampu menawarkan solusi atas berbagai persoalan.

Yusril merupakan sosok yang ia kenal secara pribadi sehingga memahami karakter dan cara berpikirnya. Mantan Menkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu menilai Yusril bukan sosok yang mudah mengubah pendirian hanya karena kepentingan tertentu. Keterusterangan tersebut justru menjadi salah satu keunggulan Yusril dalam menjalankan tugas pemerintahan.