Gerindra Kecam Serangan Politik ke Dasco di Tengah Isu Cawapres

JAKARTA – Partai Gerindra mencium dugaan motif politik di balik mencuatnya tuduhan keterlibatan Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam judi online (judol), doksing, hingga intimidasi.

Tuduhan tersebut dinilai bukan sekadar serangan personal, melainkan berpotensi menjadi upaya pembunuhan karakter terhadap Dasco. Terlebih, isu itu mencuat ketika nama Dasco tengah menguat dalam bursa calon wakil presiden (wapres) RI menggantikan Gibran Rakabuming Raka.

Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso menegaskan, seluruh tuduhan terhadap Dasco tidak benar dan tidak berdasar. Dia menyebut tudingan tersebut sebagai fitnah yang sengaja digulirkan pihak tidak bertanggung jawab.

"Tuduhan yang beredar lahir dari tafsir sepihak di media sosial yang kemudian dipelintir menjadi vonis bagi kami adalah tindakan yang keji," kata Sugiat, Jumat (20/11/2026).

Sugiat menduga terdapat pola serangan yang berulang setiap kali nama Dasco menjadi perbincangan publik. Menurutnya, tuduhan mengenai judol, doxing, dan intimidasi sengaja disandingkan untuk membangun persepsi negatif terhadap Wakil Ketua DPR tersebut.