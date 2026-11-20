Bertemu Sjafrie, Dasco Tegaskan Tak Bahas Isu Politik

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan pertemuannya dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin merupakan koordinasi biasa antarmitra kerja. Ia memastikan, tidak membahas politik dalam pertemuan tersebut.

Komunikasi dengan Sjafrie, kata Dasco, berkaitan erat dengan agenda DPR yang akan segera membahas Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Menurut Dasco, dalam pertemuan itu, Sjafrie menyampaikan rencana Kementerian Pertahanan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Pertahanan.

“Nah, kemudian Pak Sjafrie itu kemudian mengkomunikasikan dan berkoordinasi, baik kepada saya selaku pimpinan DPR yang bertanggung jawab terhadap membawahi badan legislasi serta Pak Utut Ketua Komisi I tentang rencana dari Kementerian Pertahanan untuk kemudian melakukan revisi tentang Undang-undang Pertahanan maupun kemudian Undang-undang TNI,” kata Dasco, Jumat (20/11/2026).

Menurut Dasco, pertemuan tersebut merupakan hal yang wajar dalam hubungan kelembagaan. Ia menekankan, komunikasi semacam ini memang harus terjalin antara DPR dan Kementerian Pertahanan sebagai mitra kerja.

Dasco juga menyebut dirinya sudah mengenal baik Sjafrie secara personal sehingga pertemuan tersebut berlangsung sebagai agenda koordinasi yang lumrah.