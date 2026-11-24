Terungkap! Kombes Iman Diduga Perintahkan Pembuatan Hoaks untuk Picu Kerusuhan

JAKARTA - Bareskrim Polri mengungkap adanya dugaan instruksi dari Kombes Iman Imanuddin kepada warga sipil berinisial NE, untuk membuat informasi bohong atau hoaks terkait kasus dugaan makar dan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

NE sendiri merupakan tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden yang ditangani Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Sementara itu, Kombes Iman merupakan tersangka dalam kasus dugaan makar yang diusut Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

"Keterangan NE, TSK II menuliskan perintah untuk dikerjakan membuat hoaks, oleh NE di foto, dari poin tersebut baru dua yang dikerjakan. Tulisan itu diakui oleh TSK II," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Susatyo Purnomo Condro, Selasa (24/11/2026).

Menurut Susatyo, instruksi Iman Imanuddin kepada NE tersebut merupakan upaya menciptakan kondisi (cipkon) untuk memicu kerusuhan.

"Perintah itu untuk cipkon dalam rangka menciptakan kerusuhan," ujar Susatyo.