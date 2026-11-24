Polri Pecat AKBP Guntur Yayus Putra, Terbukti Ikuti Perintah Intai Pejabat

JAKARTA - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Guntur Yayus Putra, terkait pelanggaran kode etik dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan dugaan makar.

Putusan tersebut dibacakan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar pada Selasa (24/11/2026).

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan Guntur juga dijatuhi sanksi administratif berupa penempatan khusus (patsus) selama 16 hari. Namun, masa hukuman tersebut telah dijalani.

"Sanksi administratif berupa Patsus selama 16 hari yang sudah dijalani pelanggar dan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atau PTDH sebagai anggota Polri," kata Trunoyudo.

Dia menjelaskan, Guntur terbukti melanggar kode etik saat menjabat sebagai Kanit 2 Subdit Tindak Dit Tindak Densus 88 Antiteror Polri.

Menurut Trunoyudo, Guntur menjalankan perintah Brigjen Tedjo Kusumo yang saat itu menjabat Dirtindak Densus 88 Antiteror Polri untuk melakukan pembuntutan terhadap sejumlah sasaran yang tidak berkaitan dengan tindak pidana terorisme.

"Yang tidak ada kaitan atau hubungannya dengan tugas terkait dengan ancaman teroris, bahkan diketahui merupakan pejabat pemerintahan," ujar Trunoyudo.