Breaking News! Polri Pecat Brigjen Tedjo Kusumo Terkait Kasus Makar

JAKARTA - Polri menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap Brigjen Tedjo Kusumo terkait kasus dugaan makar penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, hari ini, Selasa (24/11/2026).

Dalam sidang KKEP, Polri menjatuhkan putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Brigjen Tedjo Kusumo.

"Sanksi administratif yaitu, patsus selama 16 hari sudah dijalani. PTDH sebagai anggota Polri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko di Gedung Propam Polri.

Dalam sidang itu, Tedjo diketahui saat bertugas di Densus 88 Antiteror Polri telah lakukan pemufakatan kegiatan pembuntutan sasaran yang tidak ada kaitannya dengan tugas.

Adapun majelis komisi dalam sidang ini adalah Ketua Komisi KKEP Irjen M. Zulkarnain, Brigjen Sugeng Putut Wicaksono selaku Wakil Ketua Komisi dan untuk anggota komisi diisi Brigjen Farman,

Trunoyudo sebelumnya menyebut bahwa, Brigjen Tedjo di sidang etik lantaran tidak profesional menjalankan tugasnya.

"Dugaan penyalahgunaan wewenang, tidak profesional serta tidak prosedural pelaksanaan tugas," ujar Trunoyudo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik serta ilegal akses.