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Rotasi Besar Perwira Polri, Kapolri Mutasi 199 Pati dan Pamen

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Minggu, 11 Oktober 2026 |11:44 WIB
Rotasi Besar Perwira Polri, Kapolri Mutasi 199 Pati dan Pamen
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JAKARTA — Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi jabatan di internal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Sebanyak 199 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) bergeser posisi sebagaimana tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP/2026 tertanggal 10 Oktober 2026.

Sejumlah posisi strategis mengalami pergantian kepemimpinan, di antaranya Wakabaintelkam Polri, Kakorlantas Polri, serta Kapolda Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Lampung.

Pada posisi Wakabaintelkam Polri, Irjen Wawan Muliawan dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri dan digantikan oleh Brigjen Anom Setyadji. Sementara itu, jabatan Kakorlantas Polri yang sebelumnya diemban Irjen Wibowo kini dipercayakan kepada Brigjen Aries Syahbudin.

Di tingkat kewilayahan, Irjen Agus Wijayanto ditunjuk sebagai Kapolda Kepulauan Bangka Belitung menggantikan Irjen Viktor Theodorus Sihombing. Jabatan Kapolda Kalimantan Utara kini diisi oleh Brigjen Andi Syahriful Taufik menggantikan Irjen Agus Wijayanto. Adapun posisi Kapolda Lampung resmi dipercayakan kepada Brigjen Yustan Alpiani menggantikan Irjen Helfi Assegaf.

Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa rotasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dan pembinaan karier guna memperkuat kinerja institusi serta memastikan kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.

“Penempatan personel dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas. Prinsip meritokrasi menjadi bagian penting agar setiap personel yang mendapat amanah jabatan mampu menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab,” ujar Isir dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (11/10/2026).

 

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