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Sertijab Pati Polri, Komjen Dadang Hartanto Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 09 Oktober 2026 |17:17 WIB
Sertijab Pati Polri, Komjen Dadang Hartanto Resmi Jabat Kapolda Metro Jaya
Komjen Dadang Hartanto resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya.
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memimpin upacara serah terima jabatan (sertijab) sejumlah perwira tinggi (pati) di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jumat (9/10/2026). Salah satu posisi strategis yang diserahterimakan adalah jabatan Kapolda Metro Jaya.Dalam upacara tersebut, Komjen Dadang Hartanto resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Komjen Asep Edi Suheri.

Dadang juga sekaligus naik pangkat lebih tinggi yakni Komjen. Sementara, Asep Edi Suheri resmi menjabat sebagai Irwasum.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir, menyampaikan bahwa mutasi dan rotasi jabatan merupakan bagian dari dinamika organisasi sekaligus bentuk pembinaan karier personel di tubuh Polri.

Ia menjelaskan, penempatan pejabat dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip meritokrasi, kompetensi, kapabilitas, rekam jejak, dan integritas sesuai dengan kebutuhan organisasi.

Johnny juga menyampaikan apresiasi kepada para pejabat lama atas dedikasi, pengabdian, dan sumbangsih yang telah diberikan selama menjalankan tugas. Kontribusi tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas serta mendukung peningkatan kinerja Polri.

“Pergantian jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi melalui penempatan personel sesuai kompetensi, kapabilitas, dan integritasnya,” ujar Isir.

Ia menambahkan, Kapolri berharap para pejabat yang menerima amanah baru dapat segera beradaptasi dengan lingkungan kerja dan tanggung jawabnya, melanjutkan program-program yang telah berjalan, serta terus meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

 

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