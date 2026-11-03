Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Komnas HAM Ungkap 7.628 Kasus Online Scam, Anak Muda Terdidik Jadi Sasaran Perbudakan Siber

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Selasa, 03 November 2026 |00:07 WIB
Komnas HAM Ungkap 7.628 Kasus Online Scam, Anak Muda Terdidik Jadi Sasaran Perbudakan Siber
Ilustrasi online scam (Foto: iStock)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap praktik tindak pidana perdagangan orang (TPPO) bermodus penipuan daring atau online scam semakin mengkhawatirkan. Kejahatan lintas negara tersebut kini menyasar anak muda terdidik, mulai dari lulusan SMA hingga sarjana, melalui tawaran pekerjaan fiktif dengan iming-iming gaji tinggi.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Komnas HAM, kasus online scam secara global melonjak menjadi 7.628 kasus pada 2025. Para korban didominasi laki-laki dari generasi Z dan milenial yang memiliki kemampuan serta literasi digital.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing, mengatakan praktik TPPO telah berkembang menjadi bentuk perbudakan siber atau cyber slavery lintas negara. "Praktik TPPO telah bermutasi menjadi perbudakan siber (cyber slavery) lintas negara yang kini secara spesifik menyasar kemampuan kognitif dan literasi digital generasi muda terdidik Indonesia," kata Uli, dikutip Senin (2/11/2026).

Komnas HAM mencatat Kamboja menjadi negara dengan jumlah kasus tertinggi, yakni lebih dari 4.300 kasus. Sejumlah negara lain yang menjadi pusat sindikat kejahatan tersebut di antaranya Filipina, Laos, dan Myanmar.

Para korban yang terjerat sindikat online scam dilaporkan mengalami penyiksaan fisik, tidak mendapatkan akses layanan medis, hingga dipaksa bekerja selama 14-18 jam setiap hari. Kondisi tersebut bahkan memicu lonjakan 75 persen kematian warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja pada awal 2025.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/27/337/3250466/yusril_ihza_mahendra-MrJs_large.jpg
UU HAM Bakal Direvisi Total, Yusril: Menyesuaikan Tantangan Zaman dan AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3210123/komisioner_pemantauan_dan_penyelidikan_komnas_ham_saurlin_p_siagian-LHex_large.jpg
Komnas HAM Bakal Minta Keterangan 4 Oknum TNI Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/01/337/3210114/koordinator_subkomisi_penegakan_komnas_ham_pramono_ubaid_tanthowi-VmtG_large.jpg
Komnas HAM Gali Keterangan TNI Terkait Kasus Penyiraman Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/02/337/3199215/wakil_ketua_komnas_ham_bidang_eksternal_putu_elvina-9X5Y_large.jpg
Komnas HAM Ungkap Banyak Korban Child Grooming Trauma hingga Coba Bunuh Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/337/3166332/massa_demo_di_pejompongan-Isp6_large.jpeg
Komnas HAM Catat 951 Orang Ditangkap Polisi saat Demo pada 25-28 Agustus 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/28/337/3151145/penembakan-2JQw_large.jpg
Polisi Ditembak di RSUD Wamena, Komnas HAM Minta Polres Jayawijaya Pulihkan Keamanan 
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement