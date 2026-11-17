Begini Penampakan Eko Hadi Usai Jalani Sidang Etik dan Dipecat dari Polri

JAKARTA — Dengan tangan diborgol, mengenakan baju tahanan bernomor 02, serta dikawal ketat personel Brimob bersenjata lengkap, Irjen Eko Hadi Santoso keluar dari Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (17/11/2026). Ia baru saja selesai menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Eko Hadi terlihat keluar dengan dikawal ketat anggota Brimob berperlengkapan lengkap. Ia tampak mengenakan baju tahanan berwarna biru dengan nomor 02.

Ia juga terlihat keluar mengenakan masker dengan tangan diborgol. Tak ada sepatah kata pun yang disampaikan Eko Hadi saat berjalan memasuki mobil taktis milik Brimob.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Untuk tiga tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, Slamet Uliandi tidak ditahan.

Terbaru, Irjen Ahrie Sonta diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH). Keputusan tersebut diambil lewat Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri.

(Rahman Asmardika)

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