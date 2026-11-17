Dipecat Polri, Irjen Eko Hadi Sampaikan Penyesalan dan Minta Maaf

JAKARTA – Irjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penyesalan dan permintaan maaf dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri terkait dugaan penyadapan ilegal. Dalam sidang tersebut, majelis hakim menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Eko Hadi.

Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Choirul Anam, mengatakan Eko Hadi sempat menyampaikan penyesalan meski mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut.

“Ada ucapan, walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga, itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” kata Choirul Anam kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, mengatakan Eko Hadi juga menghadirkan saksi yang meringankan dalam persidangan. Total terdapat sembilan saksi yang dihadirkan dalam sidang tersebut.

"Terhadap terduga pelanggar EHS dihadirkan sebanyak sembilan saksi. Salah satu saksi atas izin Ketua Komisi dan permintaan terduga pelanggar, yaitu saksi yang meringankan atas nama Saudari DR," ujar Trunoyudo.

Trunoyudo menjelaskan, majelis KKEP menyatakan Eko Hadi terbukti melakukan pemufakatan dalam kegiatan illegal access. Perbuatan tersebut berupa penyadapan dengan memanfaatkan akses atau perangkat teknologi milik Polri yang dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.