Pramono Kaji Ulang Kontrak Kerja Sama Pengelola Tugu Kunstkring Paleis Usai Kebakaran

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung akan mengkaji ulang kontrak kerjasama antara pengelola gedung bersejarah Tugu Kunstkring Paleis yang dibangun sejak 1913, pasca insiden kebakaran pada Sabtu (21/11/2026) dini hari.

"Tentunya nanti dengan pengelola kami akan duduk bersama untuk ke depannya, apakah kerja sama itu sudah berakhir atau masih ada jangka waktunya. Nah, itu akan kita bahas bersama dengan pengelola," ujar Pramono di lokasi.

Pramono menjelaskan bahwa gedung bersejarah ini merupakan aset yang dikelola melalui skema kerja sama dan dimanfaatkan sebagai lokasi restoran hingga tempat penyelenggaraan berbagai kegiatan.

"Jadi gedung ini adalah gedung yang dikerjasamakan dan ini menjadi tempat untuk restoran, pertemuan, dan sebagainya. Jadi itu, untuk itu," jelasnya.

Pramono juga memastikan tidak ada korban jiwa pasca insiden kebakaran tersebut. Ia menambahkan proses pendinginan tahap akhir hingga saat ini, masih dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran.

"Dan alhamdulillah tidak ada korban. 21 pemadam kebakaran yang dikerahkan, dan sampai hari ini, sampai sekarang ini tinggal pemadaman terakhir. Mudah-mudahan segera bisa dipadamkan," pungkasnya.

Sebelumnya, kebakaran melahap sebuah restoran Satsuma Gyu yang berada di bangunan bersejarah Tugu Kunstkring Paleis, Sabtu (21/11) dini hari.