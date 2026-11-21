Kebakaran Landa Restoran dan Gedung Bersejarah Tugu Kunstkring Paleis Menteng

JAKARTA - Kebakaran melanda sebuah restoran Satsuma Gyu yang berada di bangunan bersejarah Tugu Kunstkring Paleis, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2026) dini hari.

Petugas pemadam kebakaran menerima laporan insiden tersebut sekitar pukul 02.00 WIB. Sebanyak 21 unit mobil pemadam dan 105 personel dikerahkan ke lokasi untuk menjinakkan kobaran si jago merah.

"Sebanyak 21 unit dan 105 personel dikerahkan dalam operasi pemadaman tersebut," tulis Humas Jakfire dikutip dari Instagram resminya.

Adapun kobaran api berhasil dijinakkan sekitar pukul 03.45 WIB, usai petugas pemadam berjibaku dan berupaya memadam gedung bersejarah itu selama lebih kurang 1 jam 45 menit.

"Operasi pemadaman dimulai pukul 02.01 WIB dan perambatan api berhasil dilokalisir pada pukul 03.45 WIB," terangnya.

Lebih lanjut, hingga saat ini penyebab kebakaran dan jumlah korban atas insiden tersebut belum diketahui dan terkonfirmasi secara pasti.