Kerugian Kebakaran di Tugu Kunstkring Paleis Menteng Miliaran Rupiah, Sempat Terdengar Ledakan

JAKARTA - Kebakaran hebat melanda sebuah restoran sekaligus galeri seni ikonik, Tugu Kunstkring Paleis, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/11/2026). Bangunan tersebut merupakan cagar budaya bergaya kolonial Belanda yang berdiri sejak tahun 1913.

Informasi yang dihimpun, peristiwa bermula saat warga sekitar mendengar suara dentuman keras sebelum kobaran api terlihat membesar dan melalap bagian gedung. Dentuman tersebut diduga kuat berasal dari ledakan tabung gas di dalam area bangunan.

Akibat amukan api yang merusak bangunan cagar budaya tersebut, kerugian material diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Saat insiden terjadi, kondisi gedung dalam keadaan kosong. Tidak ada aktivitas maupun karyawan dan petugas yang berada di dalam lokasi kejadian.

Petugas Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Pusat yang tiba di lokasi sempat mengalami hambatan saat berupaya menjinakkan api.

Minimnya sumber air di sekitar area kejadian memaksa petugas untuk menarik pasokan air dari Kali Krukut.