Kasus Makar Listyo Sigit Cs, Polisi Sita 20 Bendera One Piece hingga Kaus Salam Tiga Jari

JAKARTA - Bareskrim Polri menetapkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan sejumlah pihak lainnya sebagai tersangka kasus dugaan makar terkait penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam penanganan perkara tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti.

Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin mengatakan penyitaan dilakukan penyidik sebagai bagian dari proses penanganan perkara.

"Penyidik telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti dan terkait dengan perkara tersebut," kata Asep dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Senin (23/11/2026).

Asep merinci, barang bukti yang disita antara lain 39 unit perangkat elektronik yang terdiri atas telepon genggam, laptop, CPU, dan hard disk.

Selanjutnya, polisi menyita 250 kaus berwarna hitam bergambar senjata api dan bertuliskan 'All Cops Are Bastard'. Selain itu, terdapat 251 kaus hitam bertuliskan 'Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan'.

"251 pcs kaos warna hitam yang bertuliskan 'Sadar Dipalak, Sadar Dibakar, Sadar Dimiskinkan' bergambar salam tiga jari dengan tagar Indonesia Sadar," tutur Asep.

Barang bukti lainnya meliputi satu buku catatan hasil analisis dan evaluasi (anev) satgas berwarna biru, 20 bendera One Piece, serta uang tunai sebesar Rp735 juta.