Polri Ungkap Peran 6 Tersangka Dugaan Makar, Listyo Sigit Disebut Terima Laporan Penyadapan

JAKARTA - Bareskrim Polri membeberkan pembagian peran enam tersangka kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto. Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo disebut berperan memerintahkan sekaligus menerima laporan hasil penyadapan dan pengintaian.

Kabareskrim Polri, Komjen Asep Safrudin mengatakan, masing-masing tersangka memiliki peran berbeda dalam rangkaian dugaan makar tersebut.

Enam tersangka yang ditetapkan Polri yakni Listyo Sigit Prabowo (LSP), Ahrie Sonta Nasution (ASN), Eko Hadi (EH), Slamet Uliandi (SU), Tedjo Kusumo (TK), dan Iman Imanuddin (II).

"Tersangka LSP, memerintahkan dan menerima laporan hasil penyadapan dan surveillance kepada dan dari tersangka lainnya," kata Asep dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Sementara itu, Ahrie Sonta Nasution disebut memiliki sejumlah peran, mulai dari menyusun arahan rapat, menentukan target penyadapan, menggerakkan demonstrasi, menggalang pihak eksternal, mencari dana operasional, hingga memerintahkan pengawasan.

"Tersangka ASN (Ahrie Sonta Nasution) menyusun arahan rapat yang selanjutnya diberikan ke SU (Slamet Uliandi) menentukan target penyadapan, menggerakkan demo, menggalang pihak eksternal, mencari dana operasional, memerintah pengawasan," ujar Asep.