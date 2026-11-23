Listyo Sigit Cs Terancam Hukuman Mati hingga Penjara Seumur Hidup, Ini Pasal yang Menjerat

JAKARTA - Mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama lima orang lainnya terancam hukuman mati hingga penjara seumur hidup dalam kasus dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Bareskrim Polri menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut. Mereka diduga terlibat dalam rangkaian tindakan makar yang berkaitan dengan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo.

Kabareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin mengatakan, para tersangka dijerat dengan sejumlah pasal berlapis. Dugaan perbuatan mereka mencakup tindakan makar dengan maksud merampas kemerdekaan Presiden, membuat Presiden tidak mampu menjalankan pemerintahan, atau menggulingkan pemerintah.

"Dan atau melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan tindak pidana makar dengan niat untuk melakukan serangan yang telah diwujudkan dengan persiapan perbuatan tersebut," kata Asep dalam konferensi pers, Senin (23/11/2026).

Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 191 dan atau Pasal 193 dan atau Pasal 196 KUHP juncto Pasal 160 KUHP, juncto Pasal 20 huruf a, b, c, dan d KUHP, serta juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Asep menjelaskan, ancaman pidana dalam pasal-pasal yang disangkakan tersebut dapat berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara paling lama 20 tahun.

"Adapun ancaman hukuman pada pasal dugaan tindak pidana makar tersebut adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun," tutur Asep.