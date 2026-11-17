Masih Dikaji, Kemenhut Belum Berencana Pindahkan Badak Jawa ke Alas Purwo

JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) tengah menjajaki pengembangan habitat kedua bagi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) untuk memperkuat upaya konservasi satwa langka tersebut. Salah satu lokasi yang dipertimbangkan adalah Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.

Gagasan pengembangan habitat kedua ini mencuat setelah Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyampaikan perhatiannya terhadap upaya perlindungan Badak Jawa.

Kemenhut menyebut pengembangan habitat kedua menjadi salah satu strategi konservasi jangka panjang untuk mengurangi risiko terhadap populasi Badak Jawa yang saat ini terkonsentrasi di Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK). Risiko tersebut mencakup ancaman gempa bumi, tsunami, dan aktivitas vulkanik.

“Pernyataan Bapak Utusan Khusus Presiden mencerminkan komitmen kuat Pemerintah untuk memastikan Badak Jawa tetap lestari. Semangat tersebut menjadi landasan untuk memperkuat perlindungan di Ujung Kulon sekaligus menelaah secara ilmiah peluang pengembangan habitat kedua bagi keberlangsungan spesies ini,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, Senin (16/11/2026).

Meski demikian, Kemenhut menegaskan gagasan tersebut masih memerlukan kajian lebih mendalam. Hingga saat ini, belum ada rencana teknis pemindahan Badak Jawa, termasuk penetapan lokasi, jumlah individu, metode, maupun waktu pelaksanaan.