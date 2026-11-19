Kasus Dugaan Makar, Polri Sudah Periksa 4 Tersangka Penyadapan Presiden

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri menyatakan telah memeriksa empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal sebagai saksi dalam penyidikan perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto.

"Semua saksi sudah kami periksa. Baik pada tersangka kasus penyadapan ilegal ya, juga saksi-saksi lainnya," kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Susatyo Purnomo Condro di kantornya, Kamis (19/11/2026).

Tak hanya empat tersangka, Susatyo menyebut, Bareskrim Polri telah memeriksa beberapa saksi lainnya yang disinyalir mengetahui kasus dugaan makar tersebut.

"Jadi semua tersangka pada penyadapan ilegal itu sudah kami periksa sebagai saksi, juga saksi-saksi lain yang berpotensial ya, berdasarkan keterangan dan sebagainya untuk menjadi tersangka," ujar Susatyo.

Mengenai gelar perkara hari ini, Susatyo menyatakan, tim internal melakukan analisis mulai dari perbuatan pemufakatan, persiapan, hingga perbuatan permulaan.

"Nah, ini harus kami buktikan. Besok kami konstruksi sudah kami gelar pada hari ini, besok kami akan bersama JPU," ucap Susatyo.

Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi sebagai tersangka penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal.

Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara, Slamet Uliandi dijadikan tahanan rumah karena alasan kesehatan.

Mabes Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa, 10 November 2026.

Terbaru, Polri juga memecat Irjen Eko Hadi Santoso dalam sidang etik pada Selasa, 17 November 2026.