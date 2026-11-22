Bos Kartel Narkoba El Chapo Isidro Ditangkap, 11 Orang Tewas dalam Operasi

JAKARTA - Militer Meksiko menangkap gembong narkoba Fausto Isidro Meza, yang dikenal dengan julukan El Chapo Isidro dan masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI).

Penangkapan tersebut berlangsung dalam operasi pasukan khusus di negara bagian Sinaloa, Meksiko barat laut, pada Jumat 20 November 2026 malam. Operasi itu menewaskan 11 orang, terdiri dari tujuh anggota kelompok bersenjata dan empat personel militer Meksiko.

Dilansir dari trtworld, Minggu (22/11/2026). Kementerian Pertahanan Meksiko menyebutkan, selain El Chapo Isidro, petugas juga menangkap sejumlah orang yang diduga memiliki posisi penting dalam organisasi kriminal tersebut.

Mereka yang ditangkap termasuk orang yang diduga sebagai wakil El Chapo Isidro dan seorang operator keuangan kelompok tersebut. Secara keseluruhan, delapan orang diamankan dalam operasi itu, termasuk tiga tokoh senior organisasi kriminal.

Empat personel militer dilaporkan tewas saat pasukan tambahan dikerahkan untuk memperkuat keamanan di Kota Guasave. Mereka menjadi korban setelah anggota kelompok bersenjata melakukan perlawanan terhadap operasi penangkapan tersebut.

Dalam penggerebekan itu, aparat menyita sejumlah barang bukti, di antaranya senapan kaliber 0,50, peluncur granat, granat, berbagai jenis senjata api, narkoba, dan uang tunai. Militer Meksiko menyatakan tidak ada laporan korban sipil.

Penangkapan El Chapo Isidro turut memicu ketegangan di sejumlah wilayah Sinaloa. Anggota kelompok kriminal yang diduga terkait dengannya dilaporkan mendirikan penghalang jalan darurat.

Situasi tersebut mengingatkan pada dampak operasi militer pada Februari lalu yang menewaskan Nemesio Oseguera alias El Mencho, pemimpin Kartel Generasi Baru Jalisco (CJNG).