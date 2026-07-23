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Kapolri Bahas Penguatan Kerja Sama Kejahatan Transnasional dengan Direktur FBI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |17:48 WIB
Kapolri Bahas Penguatan Kerja Sama Kejahatan Transnasional dengan Direktur FBI
Kapolri Bahas Penguatan Kerja Sama Kejahatan Transnasional dengan Direktur FBI
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JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan kehormatan Direktur FBI Mr. Kash Patel, beserta delegasi di Gedung Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (23/7/2026).  Pertemuan tersebut membahas penguatan kerja sama kedua lembaga yang telah berjalan sejak lama.

Kapolri juga mengapresiasi FBI yang terus memberikan dukungan penuh terhadap Korps Bhayangkara dalam segala bidang, khususnya penegakkan hukum atau kejahatan transnasional.

"Saya mengapresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini, khususnya dalam bidang kontraterorisme (Counter Terrorism) dan kejahatan siber (Cyber Crime)," kata Sigit.

Dalam tatap muka ini, juga dibahas soal ancaman Fentanyl dan bahan Prekursor. Pasalnya pembahasan tersebut soal perkembangan ancaman peredaran fentanyl dan bahan prekursor dari kawasan Asia menuju Amerika Serikat.

Kemudian, juga dibicarakan soal penanganan jaringan penipuan daring (scam compounds) dan kejahatan penipuan berbasis siber (cyberenabled fraud). Lalu juga soal pembahasan pertukaran buronan.

"Saya berharap kunjungan ini semakin mempererat hubungan kelembagaan antara Polri dan FBI. Khususnya dalam menghadapi berbagai ancaman kejahatan lintas negara yang semakin kompleks," ujar Sigit.

 

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