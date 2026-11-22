Polri Ungkap Perempuan Dewasa Paling Banyak Jadi Korban TPPO

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa perempuan dewasa menjadi kelompok paling banyak menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah menyebutkan, data tersebut diperoleh dari hasil operasi Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) pada 13-19 November 2026.

"Dengan korban itu secara total ada 510 orang korban dengan rincian dewasa sebanyak 448 orang, kemudian korban anak 62 orang," kata Nurul, Minggu (22/11/2026).

Nurul merinci, dari total korban tersebut, sebanyak 50 persen merupakan perempuan dewasa. Sementara itu, 37 persen lainnya merupakan laki-laki dan 13 persen merupakan anak-anak.

"Dengan persentase 50 persen korban perempuan dewasa, 37 persen korban laki-laki, dan 13 persen korban anak-anak," ujar Nurul.