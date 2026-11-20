Polri Pulangkan 84 Korban TPPO dalam KRYD Sepekan

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri memulangkan 84 orang yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Data tersebut merupakan hasil Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD) sepanjang 13 November hingga 19 November 2026.

"Jumlah korban yang berhasil dipulangkan sebanyak 84 orang," kata Direktur Tindak Pidana PPA-PPO Bareskrim Polri Brigjen Nurul Azizah dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta Selatan, Jumat (20/11/2026).

Nurul menyebut, proses pemulangan dilaksanakan melalui koordinasi dengan instansi terkait dengan tetap memperhatikan aspek keamanan, keselamatan, dan kondisi masing-masing korban.

"Selanjutnya kami juga melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk penampungan dan pendampingan korban," ujar Nurul.

Usai dipulangkan, kata Nurul, Bareskrim berkoordinasi dengan LPSK, Dinas Sosial, dan BP2MI. Hal itu dilakukan agar para korban mendapatkan perlindungan, pendampingan, dan pemenuhan hak-haknya.

"Selanjutnya dilakukan asesmen untuk mengetahui kebutuhan korban setelah proses penyelamatan dan pemulangan, termasuk kebutuhan tempat tinggal, pemulihan psikologis, pendidikan bagi korban anak, serta peluang pekerjaan atau pemberdayaan ekonomi bagi korban dewasa," ucap Nurul.

Menurut Nurul, dalam operasi pemberantasan perdagangan orang tersebut, penyidik PPA-PPO di tingkat Bareskrim, Polda, hingga Polres menangkap ratusan orang tersangka dalam perkara tersebut.