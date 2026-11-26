Kebakaran Lahap Barak Divisi Parako II Korpasgat TNI AU, Korban Nihil

JAKARTA - Kebakaran melanda Gedung Divisi Parako II Korpasgat TNI AU, Jalan MT Haryono, Jakarta Selatan, Kamis (26/11/2026) sore. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik.

"Berdasarkan informasi awal, kebakaran terjadi sekitar pukul 16.15 diduga dipicu oleh korsleting listrik yang terjadi saat hujan disertai angin kencang," kata Kadispenau Marsma TNI Feri Yunaldi, Kamis.

Menurutnya, api membesar dengan cepat hingga ke lantai 3 gedung tersebut. Hal ini disebabkan terdapat sejumlah kasur yang mudah terbakar.

Upaya pemadaman dilakukan personel Divisi Parako II dengan menggunakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), serta didukung mobil pemadam kebakaran (damkar) milik Divisi Parako II Korpasgat.

"Api berhasil dipadamkan sekitar pukul 16.30. Tidak ada korban jiwa," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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