Hari Kelima Pencarian Korban Kebakaran Pabrik Cikande Nihil, 29 Orang Masih Hilang

JAKARTA - Operasi pencarian dan pertolongan (SAR) korban kebakaran PT Fonusa Agung Mulia, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten, kembali berakhir nihil pada hari kelima, Rabu (25/11/2026). Hingga kini, sebanyak 29 orang masih dinyatakan hilang. Kondisi bangunan pabrik yang rawan runtuh menjadi kendala utama proses evakuasi.

Sebanyak 173 personel Tim SAR Gabungan dikerahkan untuk menyisir area seluas 2.000 meter persegi yang dibagi menjadi empat sektor. Dalam operasi tersebut, Tim K9 Baharkam Polri juga menerjunkan tiga anjing pelacak.

Anjing pelacak sempat mendeteksi dua titik yang dicurigai di area puing kebakaran. Namun, setelah dilakukan pembongkaran dan pemeriksaan oleh tim di lapangan, petugas tidak menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

Upaya pembersihan puing menggunakan alat berat berupa crane juga terpaksa ditunda. Berdasarkan hasil survei teknis, pengangkatan material yang menghalangi area pencarian berisiko memicu keruntuhan susulan pada struktur bangunan. Selain itu, tumpukan material logam yang tajam, berat, dan tidak stabil akibat paparan panas juga membahayakan keselamatan personel.