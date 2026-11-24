Kebakaran Pabrik Permen Cikande, Said Iqbal: Diduga Langgar K3, Beri Korban Kompensasi Rp1 Miliar!

JAKARTA - Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menuntut pertanggungjawaban atas kebakaran pabrik permen PT Fonusa Agung Mulia (FAM) di Cikande, Kabupaten Serang, Banten. Insiden tersebut mengakibatkan sejumlah pekerja meninggal dunia dan puluhan orang menjadi korban.

Ia pun mendesak dugaan pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja (K3) dalam peristiwa tersebut harus ditelusuri secara menyeluruh. Aparat penegak hukum diminta tidak hanya mengungkap penyebab kebakaran, tetapi juga menyelidiki kemungkinan adanya kelalaian perusahaan yang berujung pada jatuhnya korban jiwa.

“Informasi sementara yang saya terima, kebakaran diduga berawal dari korsleting AC,” ujar Said Iqbal saat mendatangi lokasi kejadian pada Senin 23 November 2026.

Berdasarkan informasi yang diperolehnya dari serikat buruh KSPI dan sejumlah karyawan, api dilaporkan muncul secara mendadak di lantai dua bangunan pabrik. Kondisi tersebut diduga membuat sejumlah pekerja tidak sempat menyelamatkan diri. Bahkan, beberapa orang masih dalam pencarian ketika Said melakukan peninjauan.

Di luar persoalan sumber api, ia juga menyoroti dugaan tidak terpenuhinya standar keselamatan kerja, khususnya terkait ketersediaan akses evakuasi bagi para pekerja. Namun, Said mengingatkan dugaan tersebut masih harus dipastikan melalui pemeriksaan pihak berwenang.