Pasca-Terbakar, Renovasi Gedung Kunstkring Diminta Jaga Keaslian Cagar Budaya

JAKARTA - Kebakaran yang menghanguskan gedung bersejarah Tugu Kunstkring Paleis, di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat menuai keprihatinan warga. Pasalnya, gedung legendaris itu telah berdiri sejak 1913.

"Sangat menyayangkan, makanya saya ke sini untuk meninjau lokasi kebakaran," ujar Don WS, salah satu penikmat karya seni bangunan bersejarah, di lokasi, Sabtu (21/11/2026).

Menurut Don, bangunan lama tersebut dikenal memiliki karakter artistik khas peninggalan kolonial dan sampai saat ini kerap digunakan untuk kegiatan pameran karya seni oleh komunitas pelukis.

"Beberapa kali lah, karena teman-teman pernah pameran komunitas lukis ya di sini," katanya.

Terkait penanganan pascakejadian dan rencana perbaikan ke depan, Don berharap pemerintah dapat memperbaiki gedung tersebut tanpa mengubah bentuk aslinya sehingga tetap memberi manfaat bagi masyarakat.