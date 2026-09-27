RSUD Cibitung Kebakaran, Puluhan Pasien Panik Dievakuasi ke Halaman

BEKASI - Lantai 2 ruang ICU RSUD Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, terbakar pada Minggu siang (27/9/2026). Puluhan pasien dan pengunjung yang berada di lantai 2 gedung rumah sakit panik dan berhamburan menyelamatkan diri.

Puluhan pasien yang sedang menjalani perawatan di ruang ICU terpaksa dievakuasi ke halaman rumah sakit. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran tersebut karena pihak rumah sakit belum bisa dimintai keterangan.

Video amatir milik salah seorang pengunjung RSUD Kabupaten Bekasi memperlihatkan kepanikan para pengunjung serta pasien yang berada di lantai dua Gedung E1 RSUD Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, saat terjadi kebakaran.

Terlihat kepulan asap keluar dari lantai dua Gedung E1 RSUD Cibitung yang berada di Jalan Teuku Umar, Wanasari, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kondisi tersebut membuat panik para pengunjung dan pasien yang sedang menjalani perawatan di ruang ICU.

Para dokter dan perawat, dibantu keluarga pasien, berusaha mengevakuasi puluhan pasien yang sedang dalam perawatan di ruang ICU untuk dipindahkan ke halaman rumah sakit.