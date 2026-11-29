Antisipasi Bencana Musim Hujan, TNI Siapkan Drone Pengangkut Logistik

JAKARTA - Tentara Nasional Indonesia (TNI) terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana alam di wilayah Jakarta, Bekasi, dan Depok. Salah satu upaya yang dilakukan adalah menyiapkan pesawat nirawak atau drone khusus milik Korem 051 Wijayakarta untuk membantu menyalurkan bantuan bagi korban bencana.

Drone tersebut diproyeksikan menjangkau wilayah terdampak bencana yang terisolasi akibat akses jalan terputus sehingga tidak dapat ditempuh melalui jalur darat.

Kesiapan tersebut ditunjukkan dalam apel gelar pasukan dan geladi lapangan kesiapsiagaan penanggulangan bencana di wilayah Kodam Jaya. Kegiatan ini melibatkan personel TNI, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta berbagai instansi terkait.

Apel gelar pasukan dipimpin langsung Pangdam Jaya Letjen TNI Deddy Suryadi di Markas Komando Korem 051 Wijayakarta. Dalam kesempatan tersebut, Pangdam memeriksa berbagai perlengkapan dan peralatan yang disiapkan untuk mengantisipasi potensi bencana alam.

Salah satu peralatan yang menjadi perhatian adalah drone khusus milik Korem 051 Wijayakarta. Pesawat nirawak tersebut memiliki kemampuan yang disimulasikan untuk mengangkut ratusan kilogram bahan makanan guna memenuhi kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana, khususnya di wilayah terisolasi.

Pemanfaatan drone ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam distribusi bantuan ketika bencana menyebabkan akses transportasi darat terputus atau sulit dijangkau. Dengan demikian, kebutuhan logistik masyarakat dapat disalurkan lebih cepat.