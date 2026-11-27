Indonesia Gandeng Jepang Perkuat Mitigasi Bencana dan Adopsi Teknologi Modern

JAKARTA - Indonesia dan Jepang sepakat memperkuat kerja sama di bidang penanggulangan bencana. Kolaborasi kedua negara akan difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui latihan bersama, pertukaran pengalaman, hingga pemanfaatan teknologi modern untuk mitigasi dan pencegahan bencana.

Kesepakatan tersebut mengemuka dalam pertemuan bilateral Indonesia-Jepang yang berlangsung di Tangerang, Banten. Pertemuan itu dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI, Kristomei Sianturi, bersama Wakil Menteri Jepang Masamichi Hayashi.

Kristomei mengatakan, kerja sama dengan Jepang menjadi peluang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Terlebih, kedua negara memiliki karakteristik kerawanan yang relatif serupa, mulai dari gempa bumi, tsunami, hingga erupsi gunung api.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan dukungan peningkatan kapasitas melalui pelatihan bersama dan pertukaran pengetahuan, termasuk dalam penerapan teknologi kebencanaan.

"Kita berupaya untuk meningkatkan kerja sama dengan Jepang terkait penanggulangan bencana. Kami berkesempatan untuk berdiskusi, termasuk dengan kementerian, untuk bekerja sama di masa yang akan datang. Termasuk BNPB akan menerapkan teknologi-teknologi dalam rangka penanggulangan bencana," ujar Kristomei, Jumat (27/11/2026).

Ia menambahkan, pengalaman Jepang dalam mengelola risiko bencana dapat menjadi referensi bagi Indonesia. Namun, penerapan teknologi dan sistem penanggulangan tersebut tetap perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan di dalam negeri.