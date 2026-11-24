Kasus Korupsi Dana Bencana, KPK Dalami Pengadaan Penunjukan Langsung dan Fee BNPB

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri pelaksanaan dan paket pengadaan yang dilakukan melalui mekanisme penunjukan langsung, serta dugaan pemberian fee kepada pihak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Penelusuran tersebut dilakukan saat tim penyidik Lembaga Antirasuah memeriksa tiga saksi pada Selasa (24/11/2026). Mereka yakni Yoris Haryanto Apriadi selaku wiraswasta, Adhi Rahmawan Halim selaku aparatur sipil negara (ASN) BNPB, dan Agus Riyanto selaku Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB.

"Para saksi dimintai keterangan terkait dengan pelaksanaan dan paket pengadaan yang prosesnya melalui penunjukan langsung," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo.

"Termasuk pengetahuan para saksi soal fee proyek untuk para pihak di BNPB," sambungnya.

Penyidik sedianya juga memeriksa keluarga mantan Kepala BNPB, Letjen Suharyanto, yakni Ervianti Rahmasari selaku istri dan Amadhea Yudith Eryanti selaku anak. Namun, keduanya tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.

"Sedangkan untuk saksi AMD dan ERV, penyidik akan jadwalkan ulang pemeriksaannya," ucapnya.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk penanganan bencana di lingkungan BNPB terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026. Dalam operasi tersebut, KPK mengamankan sejumlah pejabat BNPB dan pihak swasta terkait dugaan penyimpangan pengadaan barang dan jasa.