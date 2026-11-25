Update Bencana: Penambang Terjebak Longsor di Bogor hingga Banjir Rendam Sejumlah Daerah

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat rentetan bencana hidrometeorologi, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, hingga tanah longsor, melanda sejumlah wilayah di Indonesia dalam kurun waktu 24 jam terakhir.

Insiden paling krusial terjadi di Desa Bantarkaret, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Longsor di area tambang menyebabkan sejumlah penambang terjebak, pada Selasa (24/11/2026).

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengungkapkan tim gabungan yang terdiri atas BPBD, Basarnas, TNI, Polri, dan relawan masih berupaya mengevakuasi para penambang yang terjebak akibat kondisi tanah yang labil.

"Badan Nasional Penanggulangan Bencana terus memantau perkembangan kejadian serta mendukung upaya penanganan yang dilakukan pemerintah daerah bersama unsur terkait," ujar Berton, Rabu (25/11/2026).

Selain di Bogor, dampak longsor yang sebelumnya terjadi di Kabupaten Tasikmalaya dilaporkan meluas hingga mencakup 16 kecamatan dan 52 desa pada Rabu (25/11/2026).

Bencana tersebut mengakibatkan satu orang meninggal dunia, satu orang masih dalam pencarian, serta sekitar 500 jiwa terisolasi akibat akses jalan tertutup material longsor.