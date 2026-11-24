Kali Cipinang Meluap, 3 RT di Jakarta Timur Kebanjiran

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta, mencatat tiga RT di wilayah Jakarta Timur terendam banjir akibat hujan deras yang mengguyur sejumlah wilayah Jakarta, pada Selasa (24/11/2026).

“Update info terkini genangan 24 November 2026 sampai pukul 20.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 3 RT (yang tergenang),” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Marulitua Sijabat.

Marulitua merinci, genangan terjadi di dua RT di Kelurahan Cibubur dan satu RT di Kelurahan Pekayon.

“Ketinggian 30 sampai 40 cm. Penyebab, curah hujan tinggi dan luapan Kali Cipinang,” ujarnya.