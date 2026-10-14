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Atasi Banjir, Pemprov DKI Bangun Embung Kebagusan Seluas 2 Hektare

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Rabu, 14 Oktober 2026 |09:05 WIB
Atasi Banjir, Pemprov DKI Bangun Embung Kebagusan Seluas 2 Hektare
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mempercepat pembangunan infrastruktur pengendali banjir di Ibu Kota. Salah satunya melalui pembangunan Embung Kebagusan di Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

“Pemerintah DKI Jakarta sekarang ini sedang mempersiapkan penanganan banjir secara menyeluruh, baik itu membangun embung, waduk, dan juga normalisasi tiga sungai yang ada, yaitu Ciliwung, Krukut, dan Cakung,” kata Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat meninjau lokasi Embung Kebagusan, Selasa (13/10/2026).

Embung Kebagusan dibangun di atas lahan seluas sekitar dua hektare. Pembangunan embung ini diharapkan dapat mengurangi potensi genangan di kawasan sekitarnya, terutama yang berkaitan dengan aliran dari daerah aliran sungai (DAS) Mampang dan Krukut.

“Mudah-mudahan dengan penanganan banjir, walaupun pasti masih terjadi, mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Dari hitungan secara teoretis, Mampang atau DAS Mampang dan Krukut ini mudah-mudahan bisa menahan air sampai dengan delapan persen,” ujarnya.

Pramono menyebut, selain berfungsi menampung air saat terjadi banjir, Embung Kebagusan juga berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar. Pemanfaatan air tersebut akan dioptimalkan melalui kerja sama antara Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan PAM JAYA.

“Maka kami akan izinkan nantinya untuk bekerja sama antara Sumber Daya Air dengan PAM JAYA, untuk air ini apa dikonsumsi atau digunakan oleh warga ataupun masyarakat, tetapi tentunya nanti PAM JAYA yang akan menghitung berapa tarif dan sebagainya,” tutupnya.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
Pramono Anung Waduk Banjir
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