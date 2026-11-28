Sungai Meluap Usai Hujan Deras, 237 Rumah di Medan Kebanjiran

JAKARTA - Sebanyak 237 rumah warga di Kota Medan, Sumatera Utara, terendam banjir akibat luapan sungai setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Bencana yang terjadi pada Rabu (25/11/2026) dini hari itu juga menyebabkan 24 warga harus mengungsi.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan banjir melanda Kelurahan Aur dan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun, sekitar pukul 00.10 WIB.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan curah hujan tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat hingga meluap ke permukiman warga.

"Peristiwa banjir di Kota Medan terjadi pada Rabu (25/11) dini hari sekitar pukul 00.10 WIB akibat curah hujan deras yang mengakibatkan meluapnya sungai di Kelurahan Aur dan Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Maimun," kata Berton dalam keterangannya, Jumat (27/11/2026).

Akibat kejadian tersebut, sebanyak 237 unit rumah terendam dan 24 warga terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka untuk mengungsi ke lokasi yang lebih aman.

Berton menjelaskan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medan terus berkoordinasi dengan instansi terkait serta memantau perkembangan debit air di wilayah terdampak.

Kondisi banjir mulai membaik pada Kamis (26/11/2026). Genangan dilaporkan telah surut dan warga yang sebelumnya mengungsi sudah kembali ke rumah masing-masing.