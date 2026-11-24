BNPB Catat Bencana di Sejumlah Daerah, Longsor di Bali Tewaskan Satu Orang

JAKARTA - Cuaca ekstrem memicu serangkaian bencana hidrometeorologi basah di sejumlah wilayah Indonesia dalam beberapa hari terakhir. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat kejadian banjir, tanah longsor, hingga angin kencang yang menerjang berbagai daerah, mulai dari Sumatera hingga Sulawesi. Bencana tersebut mengakibatkan korban jiwa, kerusakan bangunan, serta merendam ratusan permukiman warga.

Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan laporan Direktorat Koordinasi Pengendalian Operasi Darurat (Koordalops) hingga Selasa (24/11/2026) pukul 07.00 WIB menunjukkan bencana yang terjadi didominasi oleh hidrometeorologi basah.

"Berdasarkan laporan hingga pagi ini, kejadian bencana yang tercatat didominasi oleh bencana hidrometeorologi basah," ungkap Berton, Selasa (24/11/2026).

Salah satu kejadian paling fatal terjadi di Dusun Lantang Katik, Kecamatan Sidemen, Kabupaten Karangasem, Bali, pada Senin (23/11/2026) dini hari. Tanah longsor menimbun sebuah rumah warga hingga menyebabkan satu orang meninggal dunia. Tim SAR gabungan telah mengevakuasi jasad korban dari timbunan material longsor.

Peristiwa serupa juga terjadi di Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, pada Senin pagi. Material tanah longsor menimpa satu rumah dan menyebabkan dua warga mengalami luka-luka akibat terjepit kayu. Sementara itu, satu warga lainnya masih dalam pencarian.