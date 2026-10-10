Banjir Rendam Kampung Apa Padang, BPBD Evakuasi Warga ke Tempat Aman

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang bersama tim gabungan mengevakuasi warga terdampak banjir di Kampung Apa, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah, Sabtu (10/10/2026).

Evakuasi tersebut dilakukan setelah luapan Sungai Lubuk Minturun merendam permukiman warga akibat hujan berintensitas tinggi.

Personel BPBD bersama Tim Reaksi Cepat (TRC), TNI, dan Polri diterjunkan ke lokasi untuk membantu warga meninggalkan kawasan terdampak menuju tempat yang lebih aman.

"Tim gabungan memprioritaskan evakuasi kelompok rentan. Petugas juga membantu menyelamatkan barang-barang berharga milik warga dari rumah yang terendam banjir," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, dilansir dari diskominfo Kota Padang.