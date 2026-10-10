Banjir Landa Kota Padang, Kampung Guo hingga Lubuk Minturun Terdampak

PADANG - Sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat, dilanda banjir setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut pada Sabtu (10/10/2026). Akibatnya, puluhan warga terdampak harus dievakuasi ke tempat yang lebih aman.

Komandan Tim Lapangan SAR Padang, Tri Desyu, mengatakan banjir berdampak pada sejumlah titik, termasuk Kampung Guo di Kuranji dan kawasan Lumin Park, Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah.

“Informasi kita terima dan tim kita persiapkan untuk melaksanakan evakuasi, yang mana ada di dua titik, Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Koto Panjang Ikur sama Kelurahan Lubuk Minturun,” kata Tri dalam keterangannya, Sabtu (10/10/2026).

Tri menyebutkan, tim gabungan telah mengevakuasi sekitar 40–55 warga yang terdampak banjir. Warga kemudian dibawa ke lokasi yang lebih aman.