Sungai Lubuk Minturun Meluap Gegara Hujan, Warga Padang Kebanjiran

JAKARTA - Hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Kota Padang. Kondisi tersebut menyebabkan aliran Sungai Lubuk Minturun meluap hingga merendam permukiman warga di kawasan tersebut, pada Sabtu (10/10/2026).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang, menerjunkan personel untuk mengevakuasi warga terdampak banjir di Kampung Apa, Kelurahan Koto Panjang Ikua Koto, Kecamatan Koto Tangah.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, mengoordinasikan personel BPBD bersama Tim Reaksi Cepat (TRC), TNI, dan Polri untuk menangani kondisi darurat di lokasi banjir.

"Tim gabungan dikerahkan untuk membantu evakuasi warga, terutama kelompok rentan, serta menyelamatkan barang-barang berharga milik masyarakat. Warga juga diarahkan menuju tempat penampungan sementara yang lebih aman," ujar Hendri seperti dilansir portal resmi Pemkot Padang.