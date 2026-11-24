Terdakwa Kasus Senjata Api Ilegal Dituntut 9 Bulan Penjara

JAKARTA - Terdakwa kasus kepemilikan senjata api ilegal, Murdo Krismanto Putro, dituntut hukuman sembilan bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Surakarta, Jawa Tengah.

JPU Bagyo Mulyono menilai Murdo terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana memiliki, menyembunyikan, serta menyimpan senjata api dan amunisi tanpa izin.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Murdo Krismanto Putro berupa pidana penjara selama sembilan bulan dikurangkan selama terdakwa menjalankan penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan,” kata Bagyo, dikutip dari SIPP PN Surakarta, Selasa (24/11/2026).

Selain menuntut hukuman penjara, dalam persidangan Rabu 18 September 2026 itu, jaksa meminta agar sejumlah barang bukti berupa satu pucuk senjata api laras panjang BCM buatan Amerika Serikat, dua magasin, 40 butir peluru kaliber 5,56 mm, serta satu koper hitam dirampas untuk dimusnahkan.

Sementara itu, satu unit ponsel Samsung S25 diminta untuk dikembalikan kepada terdakwa. Jaksa juga membebankan biaya perkara sebesar Rp2.000 kepada Murdo.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat kepada Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI terkait dugaan penggunaan pelat nomor dinas Kementerian Pertahanan serta kepemilikan senjata api jenis pistol dan laras panjang tanpa izin.

Menindaklanjuti laporan tersebut, tim Puspom TNI mendatangi rumah Murdo di Jalan Pajajaran 1 Nomor 78, Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, pada Jumat 3 Juli 2026.