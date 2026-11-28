Longsor Terjang Rumah di Banjarnegara, 7 Orang Diduga Tertimbun

BANJARNEGARA - Tanah longsor menerjang rumah warga di Dusun Plendean, Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebanyak tujuh orang diduga tertimbun material longsor dalam peristiwa tersebut.

Longsor dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut selama empat jam. Kondisi itu menyebabkan tebing setinggi 70 meter longsor hingga material tanah menimpa rumah warga.

Petugas dan tim SAR gabungan masih berjibaku melakukan pencarian terhadap para korban. Proses pencarian berlangsung sulit karena tebalnya material tanah yang menimpa rumah warga.

Selain itu, medan yang sulit dijangkau serta akses jalan yang tertutup material longsor menjadi kendala bagi tim SAR dalam melakukan pencarian.

Kepala Desa Gumelem Kulon, Arif Makhbub, menyebutkan tujuh orang diduga tertimbun di tiga lokasi berbeda akibat reruntuhan rumah dan material longsor.

"Tadi malam mati lampu, dan akses ke lokasi ekstrem sekali," katanya, Sabtu (28/11/2026).

Hingga kini, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dengan menggunakan alat berat dan sejumlah peralatan pendukung lainnya. Namun, kondisi tanah yang masih labil dan terus bergerak membuat warga dilarang mendekati area longsor.



(Arief Setyadi )

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