Jembatan di Cianjur Roboh Diterjang Longsor, 250 KK Terisolir

JAKARTA - Bencana longsor melanda Desa Puncak Baru, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis 26 November 2026 sore. Kejadian itu dipicu intensitas hujan tinggi yang menyebabkan meluapnya Sungai Cimaragang.

"Luapan air sungai tersebut menyebabkan robohnya jembatan penghubung sepanjang 30 meter di Kampung Batu Ireng. Akibatnya akses jalan di Desa Puncak Baru terputus. Sebanyak 250 KK dilaporkan terisolir," kata Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Berton SP Panjaitan, Jumat (27/11/2026).

Selain di Cianjur, longsor juga melanda Kabupaten Garut, Jawa Barat, pada Rabu 25 November. Peristiwa ini terjadi di Desa Toblong, Kecamatan Peundeuy, Kabupaten Garut.

"Tanah longsor terjadi pascahujan deras melanda wilayah tersebut," sambungnya.

Berton menyebut, empat rumah yang berada sekitar 30 meter dari mahkota longsoran terancam terdampak. "Hingga kini, personel BPBD Kabupaten Garut bersama pemerintah Kecamatan Peundeuy terus melakukan pemantauan terhadap potensi longsor yang masih mungkin terjadi," tuturnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.