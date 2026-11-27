Bukan Sekadar Latihan Fisik, Ini Cara TNI Bentengi Remaja dari Radikalisme

BEKASI - Korem 051/Wijayakarta menghadirkan program pembinaan jasmani (Binjas) gratis bagi pelajar dan generasi muda di wilayah Bekasi. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya mengarahkan remaja pada aktivitas positif sekaligus mencegah mereka terpengaruh paham radikalisme dan perilaku kriminal.

Program yang digelar setelah jam sekolah tersebut juga memberikan kesempatan bagi generasi muda, untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi calon prajurit TNI, baik Bintara maupun Tamtama, serta seleksi sekolah kedinasan.

Kegiatan pembinaan berlangsung di lingkungan Kodim 0507/Bekasi. Para peserta mendapatkan pendampingan latihan fisik secara terarah, mulai dari penguatan otot kaki, tangan, dan perut hingga berbagai latihan kebugaran untuk meningkatkan kekuatan serta daya tahan tubuh.

Serka Marwih, selaku pelatih Binjas, mengatakan program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komandan Korem 051/Wijayakarta melalui Komandan Kodim 0507/Bekasi.

Menurutnya, fasilitas ini disediakan untuk membantu generasi muda yang memiliki cita-cita menjadi anggota TNI maupun melanjutkan pendidikan ke berbagai sekolah kedinasan.

"Antusiasme masyarakat terhadap kegiatan ini sangat tinggi. Para peserta berasal dari siswa SMP, SMA, bahkan ada yang sudah mahasiswa yang memiliki keinginan untuk mengabdikan diri melalui TNI maupun berbagai sekolah kedinasan yang lain," ujar Serka Marwih kepada wartawan, Jumat (27/11/2026).